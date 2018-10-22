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«Русский танк» начинает поход на золотом

Спорт

Дагестанец жаждет взять реванш у американца Кайла Снайдера

Махачкала, 22 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Уроженец Дагестана, олимпийский чемпион Рио-2016 по вольной борьбе Абдулрашид Садуаев сегодня начнёт своё выступление на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Будапеште. Первым соперником «Русского танка» станет его земляк Магомедгаджи Нуров, выступающий за Азербайджан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чемпионат мира по борьбе в столице Венгрии стартовал 20 октября. Накануне российские спортсмены завоевали две медали: Заурбек Сидаков принёс в копилку сборной первую золотую медаль, позже в шаге от чемпионства остановился Гаджимурад Рашидов, уступив в финале кубинцу Йовлису Бонне Родригесу.

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Напомним, Абдулрашид Садуаев является олимпийским чемпионом и дважды триумфатором чемпионатов мира и Европы. Однако в августе 2017 года в финале последнего чемпионата мира в Париже «Русский танк» завоевал лишь серебряную медаль, уступив в решающем поединке американцу Кайлу Снайдеру. Принципиальные соперники вновь смогут встретиться в Будапеште в финальной схватке.

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Греко-римская борьба
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