«Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру

Москва, , 11:16 — REGNUM Московский «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Об этом 22 октября сообщается на сайте клуба.

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал своё имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что итоги сезона 2017/18 были признаны неудовлетворительными, поскольку не была выполнена ни одна из поставленных задач. В сезоне 2018/19 результаты и игра команды «показали, что тенденции к улучшению нет».

Решение об отставке принял совет директоров клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» перед стартом сезона 2016/17. В дебютный для себя год в клубе итальянский специалист стал с командой чемпионом России. Для «Спартака» это чемпионство стало первым с 2001 года. В сезоне 2017/18 красно-белые завоевали бронзовые медали.

В текущем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 18 очков. В матче 11-го тура красно-белые проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3.

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