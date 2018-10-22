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Пилоты Окон и Магнусссен дисквалифицированы по итогам Гран-при США

Спорт

За нарушение регламента соревнований в части расхода топлива по ходу дистанции

Вашингтон, 22 октября 2018, 10:36 — REGNUM  Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон и гонщик «Хаас» Кевин Магнуссен (Дания) исключены из итогового протокола «Формулы-1» Гран-при США, сообщает 22 октября пресс-служба чемпионата.

Отмечается, что пилоты были дисквалифицированы за нарушение регламента соревнований в части расхода топлива по ходу дистанции.

Напомним, победителем Гран-при США стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен. Вторым к финишу пришёл голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следующий этап «Формулы 1» состоится в Мексике с 26 по 28 октября.

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Формула 1
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