Зе Луиш призвал болельщиков «Спартака» сохранять позитив

Москва, , 10:18 — REGNUM Форвард московского «Спартака» Зе Луиш призвал болельщиков клуба не терять оптимизма после поражения от тульского «Арсенала». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Давайте сохранять позитив», — написал Зе Луиш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» потерпел поражение от «Арсенала» со счётом 2:3 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Зе Луиш стал автором дубля в составе красно-белых.

Напомним, на сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе команды набрав 18 очков. Лидером является «Зенит», у которого 25 очков.

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