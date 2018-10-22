«Анахайм» вывел из обращения девятый номер эск-капитана команды

Анахайм, США, , 09:54 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм» вывел из обращения девятый номер, под которым выступал бывший капитан команды Пол Кария. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4).

Кария выступал в составе «Анахайма» с 1994 по 2003 год. Он отыграл семь сезонов в качестве капитана команды. В его активе 606 матчей и 639 очков, из которых 300 голов и 339 результативных передач.

Отметим, что в 2015 году «Анахайм» вывел из обращения восьмой номер финского нападающего Теэму Селянне. Кроме того, на февраль 2019 года запланирована аналогичная церемония с 27-м номером, под которым выступал защитник Скотт Нидермайер.

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