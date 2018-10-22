Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

Москва, 22 октября 2018, 09:30 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 22 октября представлена на сайте организации.
Хачанов, победивший в финале Кубка Кремля французского теннисиста Адриана Маннарино, поднялся на семь позиций — с 26-го на 19-е место.
Среди других российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 20-м. Андрей Рублёв отвоевал два места и расположился на 76-й позиции. Евгений Донской вернулся в первую сотню и занимает 99-е место.
Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 22 октября:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,
- Новак Джокович (Сербия) — 7445,
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,
- Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760,
- Александр Зверев (Германия) — 5025,
- Марин Чилич (Хорватия) — 4185,
- Доминик Тим (Австрия) — 3825,
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,
- Джон Изнер (США) — 3380,
- Григор Димитров (Болгария) — 3335.