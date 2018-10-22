Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

Москва, , 09:30 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 22 октября представлена на сайте организации.

Хачанов, победивший в финале Кубка Кремля французского теннисиста Адриана Маннарино, поднялся на семь позиций — с 26-го на 19-е место.

Среди других российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 20-м. Андрей Рублёв отвоевал два места и расположился на 76-й позиции. Евгений Донской вернулся в первую сотню и занимает 99-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 22 октября: