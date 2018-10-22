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Карен Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

Спорт

Хачанов, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на семь позиций

Москва, 22 октября 2018, 09:30 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 22 октября представлена на сайте организации.

Хачанов, победивший в финале Кубка Кремля французского теннисиста Адриана Маннарино, поднялся на семь позиций — с 26-го на 19-е место.

Среди других российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 20-м. Андрей Рублёв отвоевал два места и расположился на 76-й позиции. Евгений Донской вернулся в первую сотню и занимает 99-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 22 октября:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,
  2. Новак Джокович (Сербия) — 7445,
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,
  4. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760,
  5. Александр Зверев (Германия) — 5025,
  6. Марин Чилич (Хорватия) — 4185,
  7. Доминик Тим (Австрия) — 3825,
  8. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,
  9. Джон Изнер (США) — 3380,
  10. Григор Димитров (Болгария) — 3335.

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