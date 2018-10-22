Руни оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити»

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Встреча завершилась со счётом 3:1.

На восьмой минуте Руни замкнул прострел с левого фланга, занеся мяч практически в пустые ворота. На 74-й минуте английский форвард реализовал пенальти.

Ещё один гол дальним ударом забил полузащитник Лусиано Акоста. В составе «Нью-Йорка» автором единственного гола стал нападающий Давид Вилья.

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