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Руни оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Руни оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Вашингтон, 22 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Сити». Встреча завершилась со счётом 3:1.

На восьмой минуте Руни замкнул прострел с левого фланга, занеся мяч практически в пустые ворота. На 74-й минуте английский форвард реализовал пенальти.

Ещё один гол дальним ударом забил полузащитник Лусиано Акоста. В составе «Нью-Йорка» автором единственного гола стал нападающий Давид Вилья.

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