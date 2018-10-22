Действующий чемпион НБА потерпел первое поражение в сезоне

Денвер, США, , 08:43 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 100:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 30 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал защитник Гэри Харрис, набравший 28 очков.

Отметим, что «Голден Стэйт» является действующим чемпионом НБА. Для «Уорриорз» это поражение стало первым в новом сезоне.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 100:98 (17:25, 30:24, 33:21, 20:28).

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