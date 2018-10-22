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«Хьюстон» потерпел поражение от «Клипперс», несмотря на 31 очко Хардена

Спорт

Встреча завершилась со счётом 115:112

«Хьюстон» потерпел поражение от «Клипперс», несмотря на 31 очко Хардена
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Баскетбольный мяч

Лос-Анджелес, США, 22 октября 2018, 08:37 — REGNUM  «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» на старте сезона 2018/19 НБА. Встреча завершилась со счётом 115:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 31 очко.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Тобиас Харрис, набравший 23 очка.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 115:112 (29:24, 25:29, 39:31, 22:28).

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