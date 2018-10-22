ЦСКА вырвал победу у СКА в серии буллитов

Санкт-Петербург, , 07:57 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Хоккеисты ЦСКА в первом периоде открыли счёт. Точным броском отметился нападающий Сергей Андронов. Во втором периоде СКА сравнял счёт, шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.

Судьба матча решилась в серии буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий ЦСКА Максим Шалунов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 34 очка в 21 матче. СКА идёт на третьем месте, в активе команды 31 очко в 19 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Читайте также: «Трактор» победил в овертайме «Авангард»