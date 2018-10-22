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ЦСКА вырвал победу у СКА в серии буллитов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Санкт-Петербург, 22 октября 2018, 07:57 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Хоккеисты ЦСКА в первом периоде открыли счёт. Точным броском отметился нападающий Сергей Андронов. Во втором периоде СКА сравнял счёт, шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.

Судьба матча решилась в серии буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий ЦСКА Максим Шалунов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 34 очка в 21 матче. СКА идёт на третьем месте, в активе команды 31 очко в 19 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

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