«Баффало» одержал победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

Анахайм, США, , 07:35 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккеисты «Анахайма» первыми забросили две шайбы, отличились Сэм Стил и Кифер Шервуд.

Однако затем «Баффало» не только смог сравнять счёт, но и одержать победу. В составе «Сэйбрз» точными бросками отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Расмус Ристолайнен и Патрик Берглунд.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает шесто место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в девяти матчах. «Баффало» идёт на 13-м месте, в активе команды 10 очков в девяти играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

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