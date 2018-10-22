Понедельник, 22 Октября 2018 года
08:48:28 МСК

«Баффало» одержал победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Анахайм, США, 22 октября 2018, 07:35 — REGNUM  «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккеисты «Анахайма» первыми забросили две шайбы, отличились Сэм Стил и Кифер Шервуд.

Однако затем «Баффало» не только смог сравнять счёт, но и одержать победу. В составе «Сэйбрз» точными бросками отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Расмус Ристолайнен и Патрик Берглунд.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает шесто место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в девяти матчах. «Баффало» идёт на 13-м месте, в активе команды 10 очков в девяти играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

Читайте также: Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» в матче с «Чикаго»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить