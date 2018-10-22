Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» в матче с «Чикаго»

Чикаго, США, , 07:09 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Также точные броски на счету Энтони Чирелли, Янни Гурда, Брендена Пойнта, Виктора Хедмана и Райана Кэллахана.

В составе «Чикаго» шайбы забросили Александр Фортен, Давид Кемпф и Ник Шмальц.

На сегодняшний день «Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в семи матчах. «Чикаго» идёт на 12-м месте, в активе команды 10 очков в восьми играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2).