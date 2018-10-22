«Калгари» разгромил «Нью-Йорк» в гостевом матче

Нью-Йорк, США, , 06:57 — REGNUM «Калгари Флеймз» одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первых периодах хоккеисты «Калгари» забили три безответные шайбы. Дубль оформил нападающий Джонни Годро, ещё один гол на счету Гарнета Хэтэуэя.

В третьем периоде «Рейнджерс» смогли сократить отставание в счёте. Шайбу забросил форвард Мика Зибанежад. Однако за две минуты до окончания матча Гарнет Хэтэуэй вновь довёл счёт до крупного, оформив дубль.

На сегодняшний день «Калгари» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 10 очков в восьми матчах. «Рейнджерс» идут на 29-м месте, в активе команды пять очков в восьми играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Калгари Флеймз» (Калгари) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Читайте также: «Виннипег» разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ