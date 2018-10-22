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Кими Райкконен впервые за пять лет выиграл гонку «Формулы 1»

Спорт

Райкконен стал победителем Гран-при США

Остин, США, 22 октября 2018, 06:33 — REGNUM  Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, выступающий в «Формуле 1», стал победителем Гран-при США. Гонка состоялась в городе Остин (штат Техас).

Вторым к финишу пришёл голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Отметим, что победа в этой гонке стала для Райкконена 21-й в карьере. При этом он не выигрывал на протяжении пяти лет — с марта 2013 года.

На сегодняшний день Райкконен занимает третье место в личном зачёте чемпионата, у него 221 очко. На втором месте идёт немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (276 очков). Лидирует Льюис Хэмилтон, у которого 346 очков

Следующий этап «Формулы 1» состоится в Мексике с 26 по 28 октября.

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