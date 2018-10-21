«Ницца» потерпела очередное поражение от «Марсели»

Париж, 21 октября 2018, 23:58 — REGNUM 21 октября на стадионе «Альянц Ривьера» между командами «Ницца» и «Марсель» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2018/19, завершившийся победой марсельской команды.
Единственный мяч под занавес первой половины забил французский атакующий полузащитник Морган Сансон после передачу Буна Сарра — 0:1.
Статистика матча («Ницца"/"Марсель»)
Удары 9/7
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 50%/50%
Поданные угловые 3/6
Нарушения правил 7/8
«Ницца» не может одолеть «Марсель» с 11-го сентября 2016-го года, когда матч завершился со счетом 3:2. В том противостоянии дубль оформил Марио Балотелли.
Одержав вторую подряд победу в Лиге 1 и набрав 19 очков, «Марсель» поднялась на 4-ю строчку. «Ницца» с 11-ю очками осталась на 10-м месте.
Стартовые составы на матч:
«Ницца»: Бенитес, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Атталь, Сиприен, Боскальи, Сен-Максимен, Балотелли, Маолида.
«Марсель»: Манданда, Камара, Сарр, Амави, Рами, Радонич, Сансон, Пайе, Строотманн, Лопес, Жермен.
Главный арбитр матча: Амаури Делеру.
Предупреждения: Атталь — 60, Данте — 85, Балотелли — 88, Радонич — 90+2.
Голы: Сансон 42 — 0:1.