«Ницца» потерпела очередное поражение от «Марсели»

Париж, , 23:58 — REGNUM 21 октября на стадионе «Альянц Ривьера» между командами «Ницца» и «Марсель» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2018/19, завершившийся победой марсельской команды.

Единственный мяч под занавес первой половины забил французский атакующий полузащитник Морган Сансон после передачу Буна Сарра — 0:1.

Статистика матча («Ницца"/"Марсель»)

Удары 9/7

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 50%/50%

Поданные угловые 3/6

Нарушения правил 7/8

«Ницца» не может одолеть «Марсель» с 11-го сентября 2016-го года, когда матч завершился со счетом 3:2. В том противостоянии дубль оформил Марио Балотелли.

Одержав вторую подряд победу в Лиге 1 и набрав 19 очков, «Марсель» поднялась на 4-ю строчку. «Ницца» с 11-ю очками осталась на 10-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Ницца»: Бенитес, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Атталь, Сиприен, Боскальи, Сен-Максимен, Балотелли, Маолида.

«Марсель»: Манданда, Камара, Сарр, Амави, Рами, Радонич, Сансон, Пайе, Строотманн, Лопес, Жермен.

Главный арбитр матча: Амаури Делеру.

Предупреждения: Атталь — 60, Данте — 85, Балотелли — 88, Радонич — 90+2.

Голы: Сансон 42 — 0:1.