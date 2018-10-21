Миланское дерби завершилось победой «Интера» с минимальным преимуществом

Рим, , 23:30 — REGNUM 21 октября на стадионе «Джузеппе Меаца» между командами «Интер» и «Милан» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19, завершившийся минимальной победой хозяев.

Единственный мяч в компенсированное время забил форвард национальной сборной Аргентины Мауро Икарди — 1:0.

Статистика матча («Интер"/"Милан»)

Удары 17/15

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 59%/41%

Поданные угловые 9/4

Нарушения правил 11/7

«Интер», набрав 19 очков, по итогам 9-го тура остался на 3-й строчке. «Милан» с 12-ю баллами опустился на 12-е место.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Врсалько, де Врей, Асамоа, Шкриниар, Весино, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Игуаин, Чалханоглу.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Билья — 20, Чалханоглу — 44, Калабрия — 45, Сусо — 61, Политано — 75, Бакайоко — 90+1, Икарди — 90+4, Кейта — 90+5.

Голы: Икарди 90+2 — 1:0.