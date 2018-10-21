Воскресенье, 21 Октября 2018 года
22:29:29 МСК

«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче РПЛ

Спорт

Героем встречи в составе гостей стал бразильский полузащитник Исмаэл

Краснодар, 21 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» уступил грозненскому «Ахмату» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе гостей стал бразильский полузащитник Исмаэл, который забил единственный мяч на 60-й минуте.

После одиннадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Ахмат», набравший 15 баллов, находится на девятой позиции.

Читайте также: «Зенит» переиграл «Краснодар» в матче РПЛ

А также: «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить