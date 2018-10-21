«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче РПЛ

Краснодар, , 21:33 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» уступил грозненскому «Ахмату» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе гостей стал бразильский полузащитник Исмаэл, который забил единственный мяч на 60-й минуте.

После одиннадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Ахмат», набравший 15 баллов, находится на девятой позиции.

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