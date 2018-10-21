Руководство «Спартака» может уволить Карреру — СМИ

Москва, , 20:59 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Спартак» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, принципиальное решение по данному вопросу уже принято, «остается обсудить детали».

Отмечается, что пост наставника «Спартака» может занять бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 октября московский «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 2:3.

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