«Эвертон» сумел дожал «Кристал Пэлас» в конце матча

Лондон, , 19:55 — REGNUM 21 октября на стадионе «Гудисон Парк» в рамках 9-го тура высшего дивизиона Англии сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Эвертон» и «Кристал Пэлас», завершившийся уверенной победой «ирисок».

Первый мяч на 87-й минуте забил перспективный английский нападающий Доминик Калверт-Льюин — 1:0. Через 2 минуты Дженк Тосун установил окончательный счет, замкнув передачу Майкла Кина — 2:0.

Статистика матча («Эвертон"/"Кристал Пэлас»)

Удары 21/6

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 13/17

Поданные угловые 10/5

«Ириски», набрав 15 баллов, поднялись на 8-ю позицию. «Кристал Пэлас» с 7-ю очками опустился на 15-е место по итогу 9-го тура.

Стартовые составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомес, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Бернард, Ришарлисон.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Куяте, Таунсенд, Шлупп, Макартур, Заа.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Гейе — 29, Миливоевич — 51, Коулман — 80.

Не реализованные пенальти: Миливоевич — 60.

Забитые мячи: Калверт-Льюин 87 — 1:0, Тосун 89 — 2:0.