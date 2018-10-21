«Эйбар» и «Атлетик» разделили очки в матче 9-го тура испанской Примеры

Мадрид, , 19:06 — REGNUM 21 октября на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» в рамках 9-го тура высшего дивизиона Испании сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Эйбар» и «Атлетик», завершившийся боевой ничьей.

Первый мяч на 17-й минуте первой половины забил опытный бразильский форвард Шарлес Диас ударом с пенальти — 1:0. Через 4 минуты вингер молодежной сборной Испании Иньяки Уильямс вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Эйбар"/"Атлетик»)

Удары 17/5

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 6/11

Поданные угловые 8/1

Набрав 8 очков, «Атлетик» смог приблизиться к выходу из «зоны вылета». «Эйбар» с 11-ю баллами укрепился на 11-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Эйбар»: Риесго, Рамис, Хименес, Вальдес, Арбилья, Диоп, Орельяна, Де Брасис, Хордан, Энрик, Диас.

«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Юри, Де Маркос, Муниаин, Лопес, Гарсия, Гарсия, Уильямс, Адуриц.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Желтые карточки: Орельяна — 23, Лопес — 28, де Маркос — 65, Энрик — 76, Гарсия — 87.

Забитые мячи: Диас (пен) 17 — 1:0, Уильямс 21 — 1:1.