«Спартак» отдал 3 очка «канонирам» из Тулы в 11-м туре РПЛ

Москва, , 18:27 — REGNUM 21 октября на стадионе «Открытие Арена» в рамках 11-го тура высшего дивизиона России сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Спартак» и «Арсенал» (Тула), завершившийся волевой победой «пушкарей».

На 13-й минуте форвард сборной Кабо-Верде Зе Луиш открыл счет после результативной передачей Луиса Адриано — 1:0. Через 22 минуты арендованный из «Партизана» Огнен Ожегович сравнял ситуацию на табло — 1:1. В конце тайма Зе Луиш оформил дубль — 2:1. В дебюте второй половины Даниил Лисовой вновь сделал счет равным — 2:2. Через 17 минут Резиуан Мирзов принес «Арсеналу» волевую победу — 2:3.

Статистика матча («Спартак"/"Арсенал»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 17/12

Поданные угловые 4/1

Тульский «Арсенал», набрав 13 очков, выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 9-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Еременко, Зе Луиш, Ташаев, Адриано.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Ожегович, Костадинов, Джорджевич, Лисовой.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Желтые карточки: Кутепов — 35, Ожегович — 40, Фернандо — 40.

Забитые мячи: Зе Луиш 13 — 1:0, Ожегович 35 — 1:1, Зе Луиш 45 — 2:1, Лисовой 48 — 2:2, Мирзов 65 — 2:3.