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«Динамо» добился победы над грозным «Зенитом» в матче 11-го тура РПЛ

Спорт

«Динамо» (Москва), набрав 13 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Зенит» с 25-ю очками остался лидером турнирной таблицы

Москва, 21 октября 2018, 15:55 — REGNUM  21 октября на стадионе «Арена Химки» в рамках 11-го тура высшего дивизиона России сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Динамо» и «Зенит», завершившийся победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте матча забил форвард национальной сборной Литвы Федор Черных, замкнув навес Константина Рауша — 1:0.

Статистика матча («Динамо"/"Зенит»)

Удары 11/2

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 12/8

Поданные угловые 1/1

«Динамо» (Москва), набрав 13 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Зенит» с 25-ю очками остался лидером турнирной таблицы.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рауш, Шунич, Теттех, Жоаозиньо, Соснин, Соу, Панченко, Кардозу, Черных.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Чернов, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Желтые карточки: Хольмен — 23, Соу — 25, Дриусси — 28, Краневиттер — 69.

Красные карточки: Дриусси — 37.

Забитые мячи: Черных 74 — 1:0.

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