«Динамо» добился победы над грозным «Зенитом» в матче 11-го тура РПЛ

Москва, 21 октября 2018, 15:55 — REGNUM 21 октября на стадионе «Арена Химки» в рамках 11-го тура высшего дивизиона России сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Динамо» и «Зенит», завершившийся победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 74-й минуте матча забил форвард национальной сборной Литвы Федор Черных, замкнув навес Константина Рауша — 1:0.
Статистика матча («Динамо"/"Зенит»)
Удары 11/2
Удары в створ ворот 7/1
Процент владения мячом 41%/59%
Нарушения правил 12/8
Поданные угловые 1/1
«Динамо» (Москва), набрав 13 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Зенит» с 25-ю очками остался лидером турнирной таблицы.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рауш, Шунич, Теттех, Жоаозиньо, Соснин, Соу, Панченко, Кардозу, Черных.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Чернов, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.
Главный арбитр матча: Сергей Иванов.
Желтые карточки: Хольмен — 23, Соу — 25, Дриусси — 28, Краневиттер — 69.
Красные карточки: Дриусси — 37.
Забитые мячи: Черных 74 — 1:0.