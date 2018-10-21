«Хетафе» обыграл «Райо Вальекано» на выезде

Мадрид, , 16:03 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» победил команду мадридского клуба «Райо Вальекано» в матче девятого тура испанской Примеры, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Игра проходила в Мадриде и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на 63-й минуте матча открыли футболисты «Хетафе» после точного удара Димитри Фулкье. Затем на 67-й минуте мяч отправился в ворота хозяев от защитника «Райо Вальекано» Серджио Акьема.

Единственный гол хозяев последовал только на 90-й минуте встречи, после точного удара Рауля де Томаса.

По итогам матча «Хетафе» прервал свою серию без побед из четырех игр и находится на 9-й строчке испанского чемпионата с 12 очками, для «Райо Вальекано» это пятое поражение в 8 играх сезона. Команда находится на 19-й предпоследней строчке с 5 очками.