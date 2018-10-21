В «Валенсии» рассказали о травме Дениса Черышева

Валенсия, Испания, , 15:49 — REGNUM Официальный комментарий по поводу травмы российского нападающего Дениса Черышева разместил 21 октября нас своем официальном сайте футбольный клуб «Валенсия».

По сообщению пресс-службы клуба, российский футболист «Валенсии» вернулся с дискомфортом в левой ноге с тренировок российской сборной. Уже через 11 минут встречи Карл Солер начал разминку и ещё через 5 минут Черышев был вынужден уйти с поля.

Также, как говорится в сообщении, футболисту сделали ледяной компресс и провели медосмотр. Последний выявил ушиб в районе камбаловидной мышцы.

«В это же место Черышев получил удар, находясь в расположении национальной команды», — заключается в сообщении пресс-службы «Валенсии».

Отметим, российский футболист перешел в «Валенсию» прошлым летом из «Вильярреала» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 9 игр за клуб, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.