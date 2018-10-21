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Федор Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА России

Спорт

Теперь спортсмен возглавит наблюдательный совет Союза

Москва, 21 октября 2018, 15:17 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России и теперь возглавит наблюдательный совет Союза. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба организации.

Как передает пресс-служба, во время проведения внеочередной конференции организации Федор Емельяненко сложил с себя полномочия главы союза ММА Росси и стал главой наблюдательного совета организации. Также сообщается, что новым главой Союза ММА России стал Радмир Габдуллин, ранее занимавший пост вице-президента и что наблюдательный совет сформируют в ближайшее время.

Отметим, Емельяненко возглавлял Союз ММА Росси с 2012 года и продолжает свою спортивную карьеру — на его счету 44 боя из которых 38 побед, 5 поражений и одна ничья.

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