«Астана» выиграла у «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Астана, , 15:05 — REGNUM Баскетбольная команда «Астана» одержала верх над санкт-петербургским «Зенитом» в домашней игре в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Встреча закончилась с минимальным счетом 93:91 (24:20, 13:28, 29:22, 27:21) в пользу хозяев.

«Астана» начала уверенно и первая четверть осталась за хозяевами. Однако к большому перерыву гости вели со счетом 48:37. В третьей четверти «Астан» прибавила и к началу последней четверти её отставание от «Зенита» составило всего 2 очка, а в четвертой хозяева буквально вырвали победу у санкт-петербургского клуба, опередив в итоге «Зенит» всего на 2 очка.

Лучшим игроком в составе «Асаны» стал Энтони Клеммонс, который набрал 26 очков и 10 передач. У «Зенита» лучший — Джейлен Рейнолдс с 21 набранным баллом.

В следующем матче соперником «Астаны» 29 октября станет польская команда «Зелёна-Гура», а «Зенит» 27 октября сыграет с рижским ВЭФом.