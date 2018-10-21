Воскресенье, 21 Октября 2018 года
15:39:09 МСК

Свитолина победила Квитову в стартовом матче Итогового турнира WTA

Спорт

Счет встречи по партиям 6:3; 6:3

Сингапур, 21 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила Петру Квитову в первом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Сингапуре, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Для победы Свитолиной потребовалось полтора часа. Счет встречи по партиям 6:3; 6:3. За время, проведенное на корте, украинская спортсменка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 возможных. Её соперница также трижды подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Кроме Квитовой и Свитолиной в Белой группе выступают представительница Чехии Каролина Пишкова и датская теннисистка Каролина Возняцки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в турнире «ВТБ Кубок Кремля» поднялась на 10-ю строку рейтинга WTA и участвует в Итоговом турнире организации в качестве запасной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить