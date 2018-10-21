Свитолина победила Квитову в стартовом матче Итогового турнира WTA

Сингапур, , 15:04 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила Петру Квитову в первом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Сингапуре, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Для победы Свитолиной потребовалось полтора часа. Счет встречи по партиям 6:3; 6:3. За время, проведенное на корте, украинская спортсменка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 возможных. Её соперница также трижды подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Кроме Квитовой и Свитолиной в Белой группе выступают представительница Чехии Каролина Пишкова и датская теннисистка Каролина Возняцки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в турнире «ВТБ Кубок Кремля» поднялась на 10-ю строку рейтинга WTA и участвует в Итоговом турнире организации в качестве запасной.