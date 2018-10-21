Баскетболисты «Хьюстона» и «Лос-Анджелеса» подрались прямо на матче

Лос-Анджелес, США, , 14:27 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лэйкерс» Рэджон Рондо и защитник команды «Хьюстон Рокетс» Крис Пол подрались во время встречи клубов в Лос-Анджелесе в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 октября сообщает Матч ТВ.

Потасовка произошла в последнем отрезке игры из-за не засчитанного мяча капитана «Хьюстона» Джеймса Хардена по причине фола на нем форварда «Лейкерс» Брэндона Ингрэма. Обсуждение игрового момента перешло в драку, когда Крис Пол решил заступиться за одноклубника и ткнул пальцем в лицо Рэджону Рондо на что тот тут же ответил. Через секунду туда же прибежал Ингрэм и тоже попытался ударить Криса Пола в лицо.

Матч был остановлен на 10 минут, Рондо, Ингрэм и Пол были удалены с площадки по итогам инцидента. Всем троим баскетболистам грозят дисциплинарные взыскания.

Отметим, «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 124:115.