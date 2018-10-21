The Sun: Nike не будет продлевать свое сотрудничество с Шараповой

Москва, , 14:16 — REGNUM Американский производитель экипировки Nike не планирует заключать новый контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой, об этом пишет 21 октября британский таблоид The Sun.

По информации издания, российская спортсменка рассказала своим друзьям, что, по ее мнению, компания Nike не будет продлевать соглашение с ней, действие которого истекает в этом году. Согласно контракта, Мария Шарапова получает ежегодно около 11 млн евро в год, что является самым крупным женским спортивным контрактом и позволило стать российской теннисистке самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

Также, как пишет Sun, Шарапова надеется на заключение контракта с немецкой компанией Adidas. Сотрудничество Nike и Шараповой продолжалось 20 лет, однако в 2016 году компания приостановила его из-за разразившегося допингового скандала и возобновила только после окончания расследования.

Напомним, Мария Шарапова победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и 5 турниров серии Большого шлема. На данный момент она занимает 29 строчку в рейтинге WTA.