Дарья Касаткина поднялась на 10-ю позицию рейтинга WTA

Москва, , 14:01 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина стала 10-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержав победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля», сообщает 21 октября официальный сайт WTA.

Это наивысшее на данный момент достижение в карьере 21-летней российской спортсменки. До начала турнира Касаткина была 14-й в рейтинге, а ранее её наивысшим достижением была 11-я строчка рейтинга WTA.

Отметим, попадание Касаткиной в топ-10 рейтинга WTA позволит теннисистке принять участие в качестве запасной в Итоговом турнире WTA. В нем участвуют восемь сильнейших теннисисток мира. Из-за снятия в текущем сезоне с Итогового турнира WTA первой ракетки мира Симоны Халеп, в борьбу включится девятая ракетка мира Кики Бертенс из Голландии. Касаткина сможет участвовать в турнире если кто-то из участниц снимется с него до начала или по ходу.

Если Касаткина не примет участия в Итоговом турнире WTA, она сможет сыграть на турнире WTA Elite Trophy, который пройдет в Китае. В нем принимают участие теннисистки, которые занимают с 9-е по 19-е места в рейтинге WTA.