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Марк Маркес в пятый раз стал чемпионом мира в гонках класса MotoGP

Спорт

Первое место на Гран-при Японии обеспечило Маркесу досрочное чемпионство

Марк Маркес в пятый раз стал чемпионом мира в гонках класса MotoGP
Box Repsol
Марк Маркес

Токио, 21 октября 2018, 13:15 — REGNUM  Испанский мотогонщик Марк Марксе, выступающий за команду Repsol Honda, в пятый раз стал чемпионом мира в кольцевых шоссейных мотогонках класса MotoGP, победив на 16-м этапе гонок Гран-при Японии, сообщает 21 октября пресс-служба MotoGP.

Первое место на Гран-при Японии обеспечило Маркесу досрочное чемпионство, причем кроме того, что это пятый его мировой чемпионский титул, он ещё является третьим подряд.

Теперь Маркес сравнялся по количеству титулов с австралийским мотогонщиком Миком Дуэном. Наибольшее количество мировых титулов только у двух гонщиков из Италии: Валентино Росси — семь раз становившийся чемпионом и Джакомо Агостини — восемь раз.

Отметим, 25-летний Маркес является самым молодым пятикратным чемпионом мира в MotoGP. До конца чемпионата остается ещё три этапа.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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