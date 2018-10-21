Клеман Лангле: «Барселона» может забивать и без Месси

Барселона, Испания, , 13:13 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Клеман Лангле заявил, что команда может забивать голы и в отсутствии Лионеля Месси, его лова 21 октября приводит пресс-служба клуба.

«Барселона» может забивать голы и без Месси. Мы доказали это в матче с «Севильей», — заявил Лангле и добавил, что для него вечер, когда «Барселона» играла с его бывшим клубом «Севильей», был особенным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси сломал руку в столкновении с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. До замены он успел забить мяч и сделать результативную передачу в матче и теперь в течение трех недель не сможет выйти на поле. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны».