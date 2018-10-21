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Клеман Лангле: «Барселона» может забивать и без Месси

Спорт

«Мы доказали это в матче с «Севильей»», — заявил Лангле

Клеман Лангле: «Барселона» может забивать и без Месси
Stefano Stabile
Лионель Месси на граффити

Барселона, Испания, 21 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Защитник футбольного клуба «Барселона» Клеман Лангле заявил, что команда может забивать голы и в отсутствии Лионеля Месси, его лова 21 октября приводит пресс-служба клуба.

«Барселона» может забивать голы и без Месси. Мы доказали это в матче с «Севильей», — заявил Лангле и добавил, что для него вечер, когда «Барселона» играла с его бывшим клубом «Севильей», был особенным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси сломал руку в столкновении с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. До замены он успел забить мяч и сделать результативную передачу в матче и теперь в течение трех недель не сможет выйти на поле. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Барселоны».

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Футбол
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