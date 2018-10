В Москве киберспортивные команды сыграют четвертьфинал

Москва, , 13:10 — REGNUM По итогам первого дня Кубка Федерации компьютерного спорта Москвы, в четвертьфинал прошли четыре команды. Соревнования пройдут по системе плей-офф, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

Первый соревновательный день проходил в дисциплине DOtA 2. Из четырёх игровых групп (по 6 команд в группе) в четвертьфинал прошли 8 команд. Из первой группы с первым и вторым местом вышли команды $h@RinG@N_$qu@D и PSE. Из второй группы — Egorkid_fans и Timurdota2. Из третьей — XSEN и 5Eagles.FY. Р@цАНСк11flexxxx и Prokasta.NET из четвёртой группы соответственно. Команда Timurdota2 уже становилась чемпионом кубка в 2017 году.

Четвертьфинал кубка пройдёт сегодня, 21 октября, по системе плей-офф (проигравшая команда сразу вылетает из соревнований). Между собой сыграют $h@RinG@N_$qu@D и 5Eagles. FY, Egorkid_fans и Prokasta.NET, XSEN и PSE, Р@цАНСк11flexxxx и Timurdota2. Команда-победительница получит 70 тыс. рублей призовых, а серебряный призер — 30 тыс. рублей.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Кубок пройдёт в крупных киберспортивных клубах Москвы: F5, Colizeum и Cyberspace. Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

