Анри о проигрыше «Монако»: хочу сконцентрироваться на позитивных моментах

Монако, , 13:00 — REGNUM Новый главный наставник футбольного клуба «Монако» Тьери Анри прокомментировал проигрыш своих подопечных в игре со «Страсбургом», его слова приводит 21 октября Metro.

«Я хочу сконцентрироваться на позитивных моментах, несмотря на поражение», — сказал Анри и добавил, что проведенная игра не была похожа на «сценарий мечты» нужный для матча-дебюта ввиду того, что все пошло не так как ждало «Монако» и команда потеряла Фалькао в начале игры.

Также Анри отметил, что команда под его руководством пыталась создать что-то в начале встречи и даже кое-что у них получилось, но потом они пропустили гол. Затем команда «пыталась изменить игру, но получила удаление» и несмотря на все это до конца продолжала добиваться положительного исхода.

Отметим, это первый матч для Анри в качестве главного тренера «Монако» и вообще главного тренера. Матч со «Страсбургом» завершился проигрышем со счетом 2:1 клуба «Монако»