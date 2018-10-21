Воскресенье, 21 Октября 2018 года
13:55:43 МСК

Сергей Воронов стал третьим на первом этапе серии Гран-при США

Спорт

Российский спортсмен набрал в итоге 226,44 балла

Сергей Воронов стал третьим на первом этапе серии Гран-при США
deerstop
Сергей Воронов

Вашингтон, 21 октября 2018, 12:32 — REGNUM  Российский фигурист Сергей Воронов стал третьим в мужском индивидуальном катании на первом этапе серии Гран-при США, проходящем в Эверетте, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Российский спортсмен набрал в итоге 226,44 балла, опередив по сумме попыток представителя США Винсента Чжоу и итальянца Маттео Риццо, несмотря на свой четвертый результат в короткой и произвольной программах.

Первое место у действующего чемпиона мира — американца Натана Чена с результатом 280,57 балла, что является новым мировым рекордом. На втором месте чешский фигурист Михал Бржезина с результатом 239,51 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская фигуристка Софья Самодурова находится на третьем месте после исполнения короткой программы на первом этапе серии Гран-при США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить