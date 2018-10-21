Хоккейная команда «Северсталь» подписала договор с Михаилом Юньковым

Череповец, Вологодская область, , 11:47 — REGNUM Хоккейный клуб из Череповца «Северсталь» подписал договор с нападающим Михаилом Юньковым, сообщает 21 октября пресс-служба команды.

Контакт с Юньковым рассчитан до конца текущего сезона. В трех просмотровых матах нападающий набрал одну результативную передачу с показателем полезности «+1». Ещё два нападающих Евгений Коротков и Евгений Григоренко находится в данный момент на просмотре у «Северстали».

Отметим, в прошедшем сезоне хоккеист играл за «Салават Юлаев» и «Сочи», проведя 26 матчей в регулярном чемпионате где набрал пять очков (4 шайбы + голевая передача) при четырех минутах штрафа, а в плей-офф забросил две шайбы в шести играх.