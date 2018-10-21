«Баффало» разгромил «Лос-Анджелес»

Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM Хоккейная команда «Баффало Сейбрз» победила с разгромным счетом хоккеистов «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Игра проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Встреча проходила при очевидно преимуществе гостей. На пять шайб Джейсона Поминвилла (11-я минута), поразившего ворота хозяев трижды Джефф Скиннер (24-я, 36-я и 60-я) и Зака Богосяна (40-я) хозяева смогли ответить единственным голом Дрю Даути в конце встречи (53-я). Итоговый счет 5:1 в пользу «Баффало».

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не отличился в матче никакими результативными действиями.

Следующая игра «Лос-Анджелеса» пройдет 23 октября на выезде против «Далласа», а «Баффало» тоже на выезде встретится с «Анхаймом» сегодня.

Отметим, это четвертое подряд поражение «Лос-Анджелеса». Команда находится на 13 месте западной конференции НХЛ с 5 очками.