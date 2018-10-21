«Трактор» победил в овертайме «Авангард»

Челябинск, , 11:29 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» переиграл в овертайме омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашней арене «Трактора» в Челябинске. Основное время закончилось с результатом 1:1. На гол представителя хозяев Игоря Полыхалова на 25-й минуте встречи, гости ответили голом Кирилла Петрова на 50-й. Все решил овертайм, где снова на 62-й минуте игры отличился Полыхалов, чем принес победу своей команде. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу «Трактора».

Следующую игру «Авангард» проведет также на выезде 22 октября с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор», также на выезде, встретится с «Северсталью».

Отметим, это второе подряд поражение омского клуба и пятое в последних шести матчах.