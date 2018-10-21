«Виннипег» победил дома «Аризону»

Виннипег, Канада, , 11:12 — REGNUM Команда «Виннипег Джетс» выиграла у клуба «Аризона Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 21 октября Матч ТВ.

Матч проходил на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончился победой хозяев со счетом 5:3. У победителей отметились шайбами в ворота «Аризоны» Адам Лаури (20-я минута), Тайлер Майерс (35-я), Джош Моррисси (38-я, в большинстве), Мэтью Перро (46-я) и Блейк Уилер (60-я).

У гостей оформил дубль Клейтон Келлер — на 44-й и 52-й минутах матча и Кристиан Фишер, открывший счет в матче на 16-й минуте.

Следующую игру «Аризона» сыграет 21 октября на выезде с «Коламбусом», а «Виннипег» 22 октября примет у себя «Сент-Луис».