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«Сент-Луису» разгромил «Торонто» на выезде

Спорт

Итоговый счет 4:1 в пользу «Сент-Луиса»

«Сент-Луису» разгромил «Торонто» на выезде
Sarah Connors
Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Торонто, Канада, 21 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Хоккейная команда клуба «Сент-Луис Блюз» победила с разгромным счетом хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Торонто. Первый период прошел без забитых шайб, однако во втором гости забросили их целых три. Отличились Бортуццо на 25-й минуте, Сэнфорд на 34-й и О’Райлли на 37-й, причем последний с результативной передачи российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

В последнем периоде игрок «Торонто» Рилли на 45-й минуте размочил счет, сократив преимущество «Сент-Луиса» до двух шайб, однако на 59-й другой российский нападающий гостей Иван Барбашев снова поразил ворота хозяев, причем сумел это сделать в меньшинстве. Это его первая шайба в текущем сезоне. Итоговый счет 4:1 в пользу «Сент-Луиса».

Российские защитники «кленовых листьев» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, «Сент-Луис» является аутсайдером восточной конференции НХЛ, а «Торонто» — лидирует на западе.

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