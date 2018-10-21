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Самодурова стала третьей по итогам короткой программы на Гран-при в США

Спорт

Результат Самодуровой – 64,41 балла

Самодурова стала третьей по итогам короткой программы на Гран-при в США
manfredrichter
На льду

Вашингтон, 21 октября 2018, 10:20 — REGNUM  Российская фигуристка Софья Самодурова находится на третьем месте по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при турнира Skate America, проходящем в Эверетте. Об этом 21 октября сообщает Матч ТВ.

На первом и втором месте обосновались представительницы Японии: Сатоко Мияхара с результатом 73,86 балла и Каори Сакамото с 71,29 баллами. Результат Самодуровой — 64,41 балла. Еще одна фигуристка, представляющая Россию на этапе Гран-при в Эверетте, Полина Цурская, находится на восьмой позиции с результатом 58,42 балла.

Отметим, показ произвольных программы фигуристок начнется 21 октября в 23:05 мск, в турнире Skate America участвуют лучшие фигуристы мира по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU).

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