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Футболист Лионель Месси сломал руку

Спорт

До замены аргентинец успел забить гол и сделать результативную передачу

Футболист Лионель Месси сломал руку
Иллюстрация: Soccer.ru
Лионель Месси

Барселона, Испания, 21 октября 2018, 05:27 — REGNUM  Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси не будет играть три недели из-за перелома руки. Об этом сообщает пресс-лужба клуба.

Травму Месси получил 20 октября во время матча с «Севильей» в рамках чемпионата Испании. Аргентинца заменили на 26-й минуте после столкновения с полузащитником севильцев Франко Васкесом.

До замены Месси успел забить гол и сделать результативную передачу. «Барселона» выиграла матч со счетом 4:2.

Медики диагностировали у Месси перелом. Он пропустит около шести игр, включая матч против мадридского «Реала» в следующем туре национального первенства.

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