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«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью

Спорт

После одиннадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает седьмое место в турнирной таблице

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью
Михаил Савицкий. Футбол в СССР — любимая народная игра (фрагмент). 1949

Уфа, 20 октября 2018, 22:49 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 октября на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

После одиннадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб «Уфа», набравший 10 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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