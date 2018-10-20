«Валенсия» вырвала ничью в матче 9-го тура Примеры с «Леганесом»

Мадрид, , 19:06 — REGNUM 20 октября на стадионе «Месталья» был разыгран матч 9-го тура высшего чемпионата Испании сезона 2018/19 между командами «Валенсия» и «Леганес», завершившийся боевой ничьей 1:1.

Первый мяч на 63-й минуте забил испанский центральный полузащитник Жерар Гумбау ударом с пенальти — 0:1. Через 18 минут Хосе Гайа вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу в свой актив записал Даниэль Парехо.

Статистика матча («Валенсия"/"Леганес»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 58%/42%

Угловые 9/1

Нарушения правил 9/13

«Валенсия», набрав 10 очков, поднялась на 12-ю позицию. «Леганес» с 8-ю баллами остался в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Пиччини, Парехо, Черышев, Коклен, Васс, Гамейро, Родриго.

«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Сиовас, Омеру, Гумбау, Перес, Каррильо, Эль-Жар, Арнаис.

Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Предупреждения: Арнаис — 33, Гумбау — 48, Парехо — 90+3.

Голы: Гумбау (пен) 63 — 0:1, Гайа 85 — 1:1.