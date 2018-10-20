Эрик Ламела принес «Тоттенхэму» победу над «Вест Хэмом»

Лондон, , 18:55 — REGNUM 20 октября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 9-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между командами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», завершившийся победой «шпор».

Единственный мяч под занавес первой половины забил аргентинский вингер Эрик Ламела, замкнув передачу Муссы Сиссоко — 0:1.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Тоттенхэм»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 42%/58%

Угловые 8/6

Нарушения правил 8/7

«Вест Хэм» с 7-ю баллами опустился на 15-ю позицию. «Тоттенхэм», набрав 21 очко, поднялся на 3-е место турнирной таблицы АПЛ.

Стартовые составы на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Бальбуэна, Сабалета, Диоп, Андерсон, Снодграсс, Нобл, Ярмоленко, Райс, Арнаутович.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Винкс, Дайер, Ламела, Сиссоко, Моура, Кейн.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Нобл — 59, Арнаутович — 73, Снодграсс — 80.

Голы: Ламела 44 — 0:1.