«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей в ворота «Бернли»

Лондон, , 18:53 — REGNUM 20 октября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 9-го тура АПЛ 2018/19 между командами «Манчестер Сити» и «Бернли», завершившийся крупной победой «горожан» со счетом 5:0.

На 17-й минуте матча скоростной форвард сборной Аргентины Серхио Кун Агуэро открыл счет, замкнув передачу Давида Сильвы — 1:0. В дебюте второй половины Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан» — 2:0. Второй ассист на свой счет записал Сильва. Через 2 минуты Фернандиньо довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Рияд Марез отметился забитым мячом — 4:0. Через 7 минут Лерой Сане стал автором последнего гола в этом противостоянии — 5:0.

Статистика матча («МС"/"Бернли»)

Удары 21/5

Удары в створ ворот 9/0

Процент владения 69%/31%

Угловые 10/1

Нарушения правил 11/4

Набрав 23 очка, «Манчестер Сити» стал безоговорочным лидером Английской Премьер-лиги. «Бернли» с 8-ю баллами опустился на 13-е место.

Стартовые составы на матч:

«МС»: Мораеш, Компани, Стоунс, Ляпорт, Менди, Сильва, Силва, Фернандиньо, Сане, Марез, Агуэро.

«Бернли»: Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк, Гудрмундссон, Хендрик, Дефур, Леннон, Воукс.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Компани — 1, Корк — 11, Хендрик — 32, Сане — 81.

Голы: Агуэро 17 — 1:0, Силва 54 — 2:0, Фернандиньо 56 — 3:0, Марез 83 — 4:0, Сане 90 — 5:0.