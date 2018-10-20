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Глава UFC: в следующем бою Хабиб должен встретиться с Тони Фергюсоном

Спорт

«Думаю, Тони заслужил драться следующим», — приводит MMA Junkie слова Даны Уайта

Глава UFC: в следующем бою Хабиб должен встретиться с Тони Фергюсоном
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Тони Фергюсон

Лас-Вегас, США, 20 октября 2018, 16:10 — REGNUM  Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон, считает глава UFC Дана Уайт, его слова 20 октября приводит MMA Junkie.

По мнению Уайта, в следующем бою соперником Нурмагомедова должен стать Фергюсон потому что он не проигрывал свой временный пояс чемпиона UFC в бою, а лишился его из-за травмы колена. В этом смысле у Макгрегора был шанс вернуть себе пояс, считает Дана Уайт.

«Думаю, Тони заслужил драться следующим», — приводит MMA Junkie слова главы UFC.

Отметим, 6 октября Хабиб Нурмагомедов отстоял свой титул чемпиона UFC в бою с шотландцем Конором Макгрегором, который он завершил удушающим приемом в 4-м раунде. Однако сразу после боя российский боец устроил потасовку с командой Макгрегора, в результате чего разразился скандал.

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