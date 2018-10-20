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Олег Знарок провел тренировку команды латвийского клуба «Земгале»

Спорт

Знарка пригласил на тренировку главный тренер «Земгале» Валерий Кулибаба для поддержки команды

Олег Знарок провел тренировку команды латвийского клуба «Земгале»
Rusantro
Хоккеисты латвийского клуба «Земгале»

Рига, 20 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Олег Знарок, являющийся экс-главным тренером российской хоккейной сборной, провел тренировку в латвийском клубе «Земгале», сообщает 20 октября Jelgavas Vestnesis.

По данным издания, тренировка проходила в течение двух часов, и бывший главный наставник российской сборной по хоккею пришел на нее в именной форме сборной России для тренировок.

Как пишет Jelgavas Vestnesis, Знарка пригласил на тренировку главный тренер «Земгале» Валерий Кулибаба для поддержки команды.

По итогам тренировки Олег Знарок сказал, что «Земгале» — молодая и хорошая команда, которая с таким тренером и при правильном подходе, будет добавлять от тренировки к тренировке.

«Самое главное, чтобы было огромное желание, а я его вижу у тренеров», — заключил бывший главный наставник хоккейной сборной России.

Отметим, Олег Знарок был главным наставником сборной России по футболу с 2014 по 2018 год и привел российских хоккеистов к победе на зимних Олимпийских играх в Пхенчане, а также завоевал четыре медали на кубках мира. С 2016 по 2018 являлся также наставником санкт-петербургского клуба СКА, который под его руководством завоевал в 2017 году Кубок Гагарина. В настоящее время находится без работы.

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