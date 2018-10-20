Олег Знарок провел тренировку команды латвийского клуба «Земгале»

Рига, , 15:32 — REGNUM Олег Знарок, являющийся экс-главным тренером российской хоккейной сборной, провел тренировку в латвийском клубе «Земгале», сообщает 20 октября Jelgavas Vestnesis.

По данным издания, тренировка проходила в течение двух часов, и бывший главный наставник российской сборной по хоккею пришел на нее в именной форме сборной России для тренировок.

Как пишет Jelgavas Vestnesis, Знарка пригласил на тренировку главный тренер «Земгале» Валерий Кулибаба для поддержки команды.

По итогам тренировки Олег Знарок сказал, что «Земгале» — молодая и хорошая команда, которая с таким тренером и при правильном подходе, будет добавлять от тренировки к тренировке.

«Самое главное, чтобы было огромное желание, а я его вижу у тренеров», — заключил бывший главный наставник хоккейной сборной России.

Отметим, Олег Знарок был главным наставником сборной России по футболу с 2014 по 2018 год и привел российских хоккеистов к победе на зимних Олимпийских играх в Пхенчане, а также завоевал четыре медали на кубках мира. С 2016 по 2018 являлся также наставником санкт-петербургского клуба СКА, который под его руководством завоевал в 2017 году Кубок Гагарина. В настоящее время находится без работы.