Суббота, 20 Октября 2018 года
15:44:48 МСК

Андрей Замковой в шестой раз стал чемпионом России по боксу

Спорт

В финальном поединке Замковой победил Харитона Агрбу, вынужденному закончить бой досрочно по причине рассечения

Андрей Замковой в шестой раз стал чемпионом России по боксу
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Боксёр

Якутск, 20 октября 2018, 15:11 — REGNUM  Российский боксер Андрей Замковой, являющийся бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года, в шестой раз стал чемпионом России по боксу в категории до 69 кг на первенстве России, проходящем в Якутске, сообщает 20 октября Матч ТВ.

В финальном поединке Замковой победил Харитона Агрбу, вынужденному закончить бой досрочно по причине рассечения.

Бронзовые награды турнира в этой же весовой категории получили Шабхас Махмудов и Вадим Мусаев.

Звание чемпиона России в весовой категории до 75 кг выиграл Глеб Бакши, который оказался сильнее в поединке с Владимиром Мирончиковым со счетом 5:0. Бронзовыми призерами здесь стали Максим Коптяков и Владислав Савостьянов.

Отметим, чемпиона России проводится в Якутске с 13 по 20 октября и сегодня проходят финальные его поединки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить