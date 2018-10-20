«Оренбург» и «Енисей» разошлись вничью

Оренбург, , 14:30 — REGNUM Матч между футбольным клубом «Оренбург» и красноярской командой «Енисей», проходивший в рамках 11-го тура российской футбольной премьер-лиги, закончился вничью. Об этом 20 октября сообщает Матч ТВ.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Оренбурга» и закончилась со счетом 0:0. Перед началом игры прошла минута молчания в память о недавней керченской трагедии.

Необходимо отметить, что для «Енисея» это уже шестая встреча подряд в которой они не могут выиграть, а для «Оренбурга» эта второй подряд матч без поражений.

По итогам игры оренбургская команда с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Енисей» с 6 — на 16-й, замыкая таблицу.

В следующем туре «Енисею» предстоит принять у себя 28 октября московский «Локомотив», а «Оренбург» 27 октября на выезде встретится с тульским «Аресналом».